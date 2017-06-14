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ديل بوسكي: موراتا يعلم جيداً ما هو الأفضل له

ديل بوسكي: موراتا يعلم جيداً ما هو الأفضل له

By admin
14 يونيو، 2017
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أكد فيسنتي ديل بوسكي المدير الفني الأسبق لنادي ريال مدريد ومنتخب إسبانيا الأول على أن كل لاعب يعلم جيداً ما هو الأفضل له ليختاره لتحديد مستقبله.
وقال ديل بوسكي في تصريحات تنقلها صحيفة أس الإسبانية: ألفارو موراتا؟! الجميع يعلم ما هو الأفضل بالنسبة لهم.
وجاء ذلك بعد سؤال ديل بوسكي حول إمكانية رحيل المهاجم عن صفوف نادي ريال مدريد بعد نهاية الموسم الماضي والحصول على بطولتي الدوري ودوري الأبطال.
موراتا من المتوقع له أن ينتقل خلال ساعات إلى صفوف نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي بمقابل مادي يتراوح بين 70 إلى 80 مليون يورو.
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