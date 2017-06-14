دي فرانشيسكو: الجماهير ستكون عامل الحسم لروما

قال إيزبيو دي فرانشيسكو، المدير الفني الجديد لنادي روما، أن روما فريق عظيم، ولديه لاعبين رائعين، لكن من سوء الحظ أن يوفنتوس فاز بالدوري الموسم الماضي.

وكان نادي روما الإيطالي، قد أعلن تعاقده رسمياً، أمس الثلاثاء مع دي فرانشيسكو مدرب ساسولو السابق لتولي مهمة تدريب الفريق خلفاً لوتشيانو سباليتي الذي رحل عن الذئاب لتدريب إنتر ناسيونالي.

وأضاف دي فرانشيسكو، في المؤتمر الصحفي التقديمي له اليوم الأربعاء، أن الجماهير التي ستكون عامل الحسم لهم، قائلًا “هم اللاعب رقم 12 على أرض الملعب”.

كما وجه المدرب الإيطالي، الشكر إلى إدارة ساسولو، ورئيس النادي، قائلًا “ساسولو سيبقى صفحة في قلبي إلى الأبد ولن تمحى”.

وتابع “لقد لعبت في روما أعرف أحاسيس الجماهير، وأشعر بالفخر بهذا الفريق وبمشجعيه”.

وأردف “علينا أن نعمل بجد الموسم القادم، فخلال العام الماضي الفريق حطم الرقم القياسي له في الحصول على النقاط، إلا أن الفوز بالبطولة يتطلب المزيد من الجهد”.

وحل روما في المركز الثاني في الدوري الإيطالي، برصيد 87 نقطة، فيما توج يوفنتوس باللقب بعد حصوله على 91 نقطة.

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