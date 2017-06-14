دي فرانشيسكو يكشف عن الصفقات التي يريد التعاقد معها

قال إيزبيو دي فرانشيسكو، المدير الفني الجديد لنادي روما، أن فرانشيسكو توتي، قائد الفريق الذي أعلن رحيله سيعلن عن مستقبله في وقت قريب، مشيرًا إلى أنه يتمنى أن يعمل معه في أي منصب يختاره.

وكان نادي روما الإيطالي، قد أعلن تعاقده رسمياً، أمس الثلاثاء مع دي فرانشيسكو مدرب ساسولو السابق لتولي مهمة تدريب الفريق خلفاً لوتشيانو سباليتي الذي رحل عن الذئاب لتدريب إنتر ناسيونالي.

وأضاف دي فرانشيسكو، في المؤتمر الصحفي التقديمي له اليوم الأربعاء، أنه يدرك أن روما لم يفز بالبطولات منذ مدة، متابعًا “أعرف أن الإدارة والجماهير تريد أن نعود بسرعة إلى الألقاب”.

وكشف المدير الفني لروما عن الصفقات التي يريد أن يتعاقد معها وقال أن دومينيكو بيراردي، لاعب ساسولو لاعب عظيم وهو هدف الفريق.

وتابع ” هيكتور مورينو صفقة رائعة وهدفنا أيضًا لورينزو بيليجريني”، مثنيًا على أداء رادجا ناينجولان، الذي قال عنه أنه يستطيع التسجيل 18 هدف في الموسم.

وعن دي روسي فقال، “لقد كان أول من اتصلت به بعد التوقيع مع روما هو قائدي”.

وحل روما في المركز الثاني في الدوري الإيطالي، برصيد 87 نقطة، فيما توج يوفنتوس باللقب بعد حصوله على 91 نقطة.

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