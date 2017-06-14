رسمياً – أبيدال سفيراً لبرشلونة

أعلن نادي برشلونة الإسباني تعيين أسطورته الفرنسية إريك أبيدال كسفير للفريق في الفترة المقبلة بشكل رسمي بعد قضاءه لست سنوات داخل النادي.

وقالت صحيفة أس الإسبانية أن أبيدال ليس مجرد لاعب بالنسبة لبرشلونة فهو حظى بمساندة كبيرة من جميع زملاءه بعد إصابته بسرطان الكبد الذي شُفي منه.

وحمل أبيدال لقب دوري الأبطال الأوروبي في عامي 2009 و2011 ولكن في الأخير كان القائد بدلاً من كارليس بويول ورفع الكأس في ملعب ويمبلي بعد الفوز على مانشستر يونايتد الإنكليزي.

وكان أبيدال بالقرب من خوان لابورتا في انتخابات الرئاسة في عام 2015 ولكنه لم يخسر علاقته مع جوسيب ماريا بارتوميو الرئيس الحالي للنادي.