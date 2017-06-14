رونالد ينكر تهم التهرب الضريبي

أنكر ممثلو النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو تهم التهرب الضريبي لمهاجم ريال مدريد الأسباني بقيمة 14.7 مليون يورو.

وكان مكتب النائب العام قد وجه صباح الثلاثاء تهمة التهرب من الضرائب للمهاجم البرتغالي المتوج أربع مرات بجائزة أفضل لاعب بالعالم.

الشكوى اشتملت على اختلاق رونالدو لكيان اقتصادي في 2010 لإخفاء أرباحه من استغلال حقوق الصورة خلال الفترة من 2011 حتى 2014.

جسيتيفوت الشركة المملوكة لوكيل اللاعب خورخي مينديز أصدرت بياناً لتفصيل ترتيبات دفع رونالدو للمبالغ المرتبطة بحقوق الصورة مؤكدة على عدم وجود نية الإخفاء على الإطلاق.

نص البيان جاء فيه “قام النائب العام اليوم بتقديم شكوى ضد كريستيانو رونالدو وليس تهمة والذي يحمل في طياته فرقاً كبيراً”.

وأضاف “يتفهم النائب العام أن رونالدو يمارس نشاطاً مختلفاً عن بقية اللاعبين، حيث أن أغلب الإيرادات يحصل اللاعب عليها مباشرة بدون مشاركة أي من جهة أخرى خاصة به”.

البيان تابع “باقي الإيرادات يتم دفعها للاعب وإعلانها في أسبانيا طبقاً للبنود التي ينصح به الجهة الاستشارية لرونالدو”.

وأكمل “لا يوجد كيان منفصل للتهرب من الضرائب، تولين مملوكة بنسبة 100 % من كريستيانو منذ تأسيسها في 2004، وتم إنشائها عندما انتقل اللاعب إلى مانشستر يونايتد، قبل الانضمام إلى ريال مدريد بست أعوام، والأرباح الإجمالية كانت 12.753.685,28 يورو”.

جيستيفوت شرحت بعد ذلك توزيع الضرائب خلال حقبة رونالدو في إنجلترا قبل التأكيد على عدم تغيير الترتيبات التي تم وضعها بعد الانتقال إلى مدريد في 2009.

البيان كشف “عندما وقع رونالدو مع ريال مدريد، احتفظ بنفس الكيان الذي كونه في المملكة المتحدة، وخلال كل تلك السنوات، لم يكن لدى كريستيانو مشكلة مع الضرائب”.

وواصل البيان “كل التعديلات التعاقدية لهذا الكيان تمت لضمان أن الإيرادات ستكون خاضعة بشكل كامل لنظام الضرائب الأسباني”.

البيان أشار لتعاون رونالدو السابق مع سلطات الضرائب الأسبانية مستنتجاً: “القيمة المعلنة يمكن مناقشتها، ولكن من الواضح أن لاعب كرة القدم لم يحاول التهرب من الضرائب”.

رونالدو مر بواحد من أفضل مواسمه في العامصة الأسبانية بعد قيادة الفريق الملكي للتتويج بالدوري الأسباني، وتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية عشر في تاريخ النادي.

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