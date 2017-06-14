ريال مدريد يدعم رونالدو في قضية التهرب الضريبي

دعم نادي ريال مدريد الإسباني نجمه، كريستيانو رونالدو، الذي وجه إليه اتهامات، بالتهرب الضريبي، بقيمة 14.7 مليون يورو.

وأكد النادي، على ثقته في براءة رونالدو من الاتهامات الموجهة له، مطالبًا القضاء بإنهاء الأمر في أقرب وقت.

وكان مكتب النائب العام الإسباني قد وجه صباح أمس الثلاثاء تهمة التهرب من الضرائب للمهاجم البرتغالي المتوج أربع مرات بجائزة أفضل لاعب بالعالم.

واشتملت الشكوى اختلاق رونالدو لكيان اقتصادي في 2010 لإخفاء أرباحه من استغلال حقوق الصورة خلال الفترة من 2011 حتى 2014.

وجاء نص البيان “لدينا ثقة كاملة في لاعبنا كريستيانو رونالدو، والذي نعتقد أنه تصرف وفق القوانين الشرعية لإدارة شؤونه المالية.

ومنذ وصوله إلى ريال مدريد في يوليو 2009، أظهر رونالدو دائما قدرة وإرادة واضحة للوفاء بجميع التزاماته الضريبية.

يقتنع ريال مدريد بأن رونالدو ستثبت براءته .. يأمل النادي في أن تتحقق العدالة في أسرع وقت ممكن حتى تثبت براءته”.

وكان ممثلو النجم رونالدو، قد أنكروا تهم التهرب الضريبي، بقيمة 14.7 مليون يورو.

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