سباليتي: جئت لإنتر لإعادة تاريخه مرة أخرى

قال لوتشيانو سباليتي، المدير الفني لنادي إنتر ميلان، أنه جاء إلى الفريق لإعادة تاريخه مرة أخرى، مشيرًا إلى أن الفريق يجب أن يلعب بهوية قوية على أرض الملعب.

وتعاقد إنتر ميلان مع سباليتي، الذي كان مدربًا لروما الموسم الماضي ونجح معهم في الحصول على المركز الثاني.

وأضاف سباليتي، خلال المؤتمر الصحفي التقديمي له، أنه يريد أن يشعر جميع اللاعبين بأهمية الفريق، لافتَا بقوله “بدون هذا الشعور لا يمكن أن نحقق النتائج”.

وتابع “على الفريق احترام ألوان الفريق فمشجعين إنتر تجدهم في كل ركن من اركان العالم”.

وأردف “إيكاردي هو كابتن الفريق ويجب أن يظهر سلوكه الصحيح وقدراته على أرض الملعب”.

وألمح التفكير من الآن في مركز في الدوري فضيحة، إنتر يجب أن يحارب على اللقب، مستطردًا “هناك أمور يجب أن تتغير”.

وأحتل إنتر ميلان المركز السابع في الدوري الإيطالي الموسم الماضي وفشل الفريق في الصعود إلى الدوري الأوروبي.

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