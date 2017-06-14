“فيسبوك” يؤكد رحيل روني عن مانشستر يونايتد

يبدو أن ايام المهاجم واين روني قائد فريق مانشستر يونايتد أصبحت معدودة في النادي الإنجليزي، وسيرحل خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقام نادي مانشستر يونايتد بحذف صورة روني من صفحة التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وهو ما يدل على رحيل اللاعب في الفترة الحالية.

وكان نادي مانشستر يونايتد قد وضع صورة روني بجانب بوغبا وهيريرا ولينغارد، بعد الإعلان عن القميص الجديد للنادي الإنجليزي منذ عدة أسابيع.

ولكن قامت الصفحة الرسمية أمس بتغيير الصورة، وتم إزالة روني منها، وتبقى فقط الثلاثي، وهو ما يعد أكبر دليل على خروج روني من قلعة أولد ترافورد.

وكانت صحيفة “مانشستر إيفينيغ” أكدت في تقرير لها اليوم، أن روني يمتلك عدة عروض من بعض الفرق الإنجليزي منها إيفرتون الذي يرغب في عودة روني بعد 13 عام من الرحيل، بالإضافة إلى عروض من الدوري الأمريكي.

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