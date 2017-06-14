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لايبزيغ يتوصل لاتفاق مع غلطا سراي بشأن بروما

لايبزيغ يتوصل لاتفاق مع غلطا سراي بشأن بروما

By admin
14 يونيو، 2017
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أعلن رئيس نادي غلطا سراي التركي، دورسن أوزبيك، عن توصل فريقه إلى اتفاق مع نادي ريد بول لاييزيغ الألماني، بخصوص ضم الجناح البرتغالي بروما.

رئيس الفريق التركي تحدث للصحفيين عقب انتهاء اجتماع مجلس إدارة الفريق التركي، بأن الفريق سيبيع اللاعب مقابل 15 مليون يورو بالإضافة إلى الحوافز.

وصرح أوزبيك: “نحن نستعد من أجل سوق الانتقالات، لقد حصلنا على شروطنا واعتقد أن الانتقال سيتم”.

وسينهي الجناح البرتغالي البالغ 22 عامًا، اتفاقه مع الفريق الألماني، الذي سيلعب الموسم المقبل في دوري أبطال أوروبا بعد أن حل بالمركز الثاني في أول موسم له بالدوري الألماني في تاريخه.

وشارك بروما في 37 لقاءًا الموسم الحالي، وساهم في تسجيل 11 هدفًا وصناعة 8 لزملائه، بجميع المسابقات بقميص غلطا سراي.

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