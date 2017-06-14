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ليون يدخل سباق التعاقد مع مهاجم تشيلسي

ليون يدخل سباق التعاقد مع مهاجم تشيلسي

By admin
14 يونيو، 2017
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دخل نادي ليون الفرنسي، في مفاوضات جادة للتعاقد مع برتراند تراوري، مهاجم تشيلسي الذي كان معارًا لنادي أياكس الهولندي، بعد تألقه الموسم الماضي.

ويبقى مستقبل تراوي ضبابي مع تشيلسي في ظل تأكيد تقارير صحفية إنجليزية أن أنطونيو كونتي لا يضع اللاعب ذو الـ 21 سنة في خططه للموسم القادم.

وأشارت تقارير صحفية، أن تراوري قد يباع إلى ليون بمبلغ 17 مليون جنيه إسترليني، في ظل تألقه الموسم الماضي مع أياكس الهولندي.

وظهر نجم منتخب بوركينا فاسو، 39 مباراة مع أياكس، وسجل خلالها 13 هدفًا في كافة المسابقات.

كما كان تراوري، ضمن قائمة منتخب بوركينا فاسو التي فازت على أنغولا بنتيجة 3-1، يوم السبت الماضي، في التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية الكاميرون 2019.

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