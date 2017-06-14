ماركينيوس يحبط أحلام برشلونة

يعتقد المدافع البرازيلي ماركينيوس لاعب باريس سان جيرمان أن زميله في الفريق ماركو فيراتي سيستمر مع الفريق في الموسم المقبل.

تشير التقارير لرغبة برشلونة في التعاقد مع اللاعب الإيطالي في صفقة قد تصل لـ100 مليون يورو، ولكن مع تبقي أربعة أعوام في عقد اللاعب يبدو الأمر صعباً.

وقال ماركينيوس في تصريحات صحفية: “أعتقد أننا سنبقى أنا وفيراتي، أتمتلك بعد العروض ولكني سعيد في باريس، النادي لا يبيع لاعبيه ولديه مشروع قوي”.

وأضاف المدافع البرازيلي “لن أحسم أمر فيراتي بكل تأكيد، ولكني واثق من استمراره في الموسم المقبل، لديه عقد طويل الأمد مع الفريق وأ‘عتقد أنه يشعر بالراحة هنا”.

شارك فيراتي في 43 مباراة في كل المسابقات هذا الموسم، سجل خلالها ثلاثة أهداف ومرر ثماني تمريرات حاسمة.

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