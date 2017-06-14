مبابي: ريال مدريد حاول التعاقد معي منذ الرابعة عشر

أكد اللاعب الشاب كيليان مبابي مهاجم موناكو والمنتخب الفرنسي أنه بصدد المفاضلة بين العروض المقدمة له لتحديد وجهته القادمة.

مبابي كان قد شارك في فوز فرنسا على إنجلترا بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة الودية التي أقيمت في ملعب فرنسا أمس الثلاثاء.

ريال مدريد الأسباني، وباريس سان جيرمان الفرنسي، ومانشستر سيتي وأرسنال أبرز الأندية التي ترغب في التعاقد مع الموهبة الفرنسية ذات ال18 عاماً.

كيليان مبابي قال في تصريحات صحفية عقب المباراة: “سنذهب في عطلة مع العائلة، وسنفكر فيما سيحدث الفترة القادمة”.

وأضاف “علينا المفاضلة بين العروض، ورؤية ما سيحدث مع النادي أيضاً لأنني مازلت أملك عقداً مع موناكو، ولست لاعباً حراً”.

وبالحديث عن ريال مدريد الأسباني، قال مبابي: “ريال مدريد؟ لقد حاولوا التعاقد معي منذ كنت في سن الرابعة عشر”.

مبابي تألق مع موناكو موسم 2016/2017 بعد أن ساهم في تتويج فريق الإمارة بالدوري الفرنسي، والوصول للمربع الذهبي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وشارك كيليان مبابي في 44 مباراة مع موناكو بكل البطولات الموسم الماضي، وسجل 26 هدفاً، وصنع 14 هدفاً.

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