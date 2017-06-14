مونشي يوضح حقيقة رحيل صلاح وروديغر

تحدث المدير الرياضي لروما مونشي عن موقف لاعبيه محمد صلاح وأنطونيو روديغر من الرحيل عن صفوف الفريق في الموسم المقبل.

تلقى المصري محمد صلاح عرضاً من ليفربول الإنجليزي، بينما يرغب لوتشيانو سباليتي المدرب الجديد لإنتر والسابق لروما في ضم مدافعه السابق.

وقال مونشي في مؤتمر تقديم المدرب الجديد دي فرانشيسكو: “كما قلت في مؤتمري الأول، لن يكون هدفنا البيع بل الفوز، وأن نوفر كل شئ للمدير الفني من أجل تحقيق البطولات”.

وأضاف مونشي “وصلنا عرض لضم صلاح بالفعل، ولكن السعر تحدده إدارة روما فقط وليس أي طرف آخر، سنرى ما سيحدث في الأيام القادمة”.

وعن روديغر، قال مونشي: “لا يوجد أي عرض لروديغر ولاتوجد أي نية لبيعه، فرص رحيله عن الفرق معدومة تماماً”.

اختتم مونشي حديثه قائلاً: “لسنا مكان تسوق للأندية الأخرى، لا توجد أي مفاوضات لرحيل أي لاعب إلا محمد صلاح، ولن نبيعه إلا بالسعر الذي نحدده”.

كان روما قد أعلن بالأمس عن ضم المدافع المكسيكي هيكتور مورينو قادماً من إيندهوفن قبل أن يعلن تولي دي فرانشيسكو مهمة تدريب الفريق لمدة موسمين.

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