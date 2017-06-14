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ناتشو: الموسم الماضي الأفضل لي مع الريال

ناتشو: الموسم الماضي الأفضل لي مع الريال

By admin
14 يونيو، 2017
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أكد اللاعب الدولي الأسباني ناتشو فرنانديز مدافع نادي ريال مدريد أن الموسم الماضي مع الفريق كان الأفضل له في مسيرته الكروية منذ الصعود للفريق الأول.
وقال فرنانديز في تصريحات تنقلها صحيفة أس الإسبانية: بدون أي شك الموسم الماضي كان الأفضل بكل وضوح ، لقد حصل على الألقاب وقد شاركت في المباريات المهمة مع الفريق ، وعملنا بشكل جيد.
وتابع: في كل عام المنافسة تكون أصعب من الموسم الذي ينتهي ، وقد أنهينا الأمر بشكل رائع على المستوى الجماعي بين الفريق وعلى المستوى الشخصي ، اتمنى ان يستمر الحال بالموسم المقبل على هذا المنوال.
وأضاف: الدفاع المنظم دائماً ما يساعد الفرق على حصد الألقاب وهو ما نجحنا به في الملكي وسنستعد بكل قوة إلى الموسم القادم للحفاظ على ما حصلنا عليه.
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