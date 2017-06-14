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نجم آرسنال متحمس للإنضمام لفريق ويست هام

نجم آرسنال متحمس للإنضمام لفريق ويست هام

By admin
14 يونيو، 2017
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ابدى الفرنسي أوليفيه جيرو مهاجم نادي آرسنال الإنجليزي حماسته للإنضمام الى الجار ويست هام يونايتد في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية .
ويذكر أن جيرو كان قد توجه بالتحذير الى مواطنه أرسن فينغر مدرب الآرسنال بسبب قلة تواجده في التشكيلة الأساسية للجانرز .
وذكرت شبكة جول الرياضية أن جيرو مرشح بقوة للإنضمام الى نادي ويست هام في الميركاتو الصيفي .
وأكدت goal أن جيرو متحمس للإنضمام لنادي ويست هام في الفترة المقبلة .
ويستعد ويست هام لتقديم عقد مدته أربعة سنوات لجيرو مع راتب أسبوعي قدره 100 الف جنيه إسترليني .
وسيطلب آرسنال 20 مليون جنيه إسترليني من اجل بيع جيرو في الميركاتو الصيفي .
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