نجم آرسنال متحمس للإنضمام لفريق ويست هام

ابدى الفرنسي أوليفيه جيرو مهاجم نادي آرسنال الإنجليزي حماسته للإنضمام الى الجار ويست هام يونايتد في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية .

ويذكر أن جيرو كان قد توجه بالتحذير الى مواطنه أرسن فينغر مدرب الآرسنال بسبب قلة تواجده في التشكيلة الأساسية للجانرز .

وذكرت شبكة جول الرياضية أن جيرو مرشح بقوة للإنضمام الى نادي ويست هام في الميركاتو الصيفي .

وأكدت goal أن جيرو متحمس للإنضمام لنادي ويست هام في الفترة المقبلة .

ويستعد ويست هام لتقديم عقد مدته أربعة سنوات لجيرو مع راتب أسبوعي قدره 100 الف جنيه إسترليني .

وسيطلب آرسنال 20 مليون جنيه إسترليني من اجل بيع جيرو في الميركاتو الصيفي .