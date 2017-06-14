وكيل إينسيني يصف عرض تشيلسي بالضئيل

ارتبط الإيطالي لورينزو إينسيني لاعب نابولي بالانتقال لتشيلسي، ولكن الأولوية ما زالت للنادي الإيطالي، حسب ما أكد وكيل أعمال اللاعب.

أشارت تقارير صحفية لتقديم تشيلسي عرض بقيمة 45 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع اللاعب الذي جدد تعاقده مع البارتينوبي حتى عام 2022.

وقال وكيل أعمال اللاعب في تصريحات صحفية: “الرقم الذي تحدثت عنه التقارير الصحفية ضئيل بالنسبة لما يستحقه إينسيني، سواء من تشيلسي أو من أي نادي آخر”.

وأضاف أيضاً “الأفضلية بالنسبة لإينسيني في ارتداء قميص نابولي وأن يكون له دور هام في الفريق، الآن لديه كل هذا وهو يشعر بالسعادة في نابولي”.

شارك إينسيني في 49 مباراة مع نابولي هذا الموسم، سجل خلالها 20 هدفاً ومرر 12 تميرة حاسمة.

يسعى تشيلسي لتدعيم صفوفه في الميركاتو الصيفي من أجل الحفاظ على لقبه وللمنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا، بعد أن غاب عن المشاركة في الموسم الماضي.

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