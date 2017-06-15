ألكاراز يطلب أشرطة للقاءات زامبيا الأربعة

طالب الناخب الوطني لوكاس ألكاراز من مسؤولي الفاف قبل شد الرحال عائدا إلى إسبانيا ضرورة توفير أشرطة الفيديو الخاصة باللقاءات التي لعبها المنتخب الزامبي منافس الخضر في الجولة الثالثة من التصفيات المونديالية من أجل الوقوف على مستوى هذا المنتخب الذي لا يعرف عليه الغرناطي إلا الاسم فقط، لهذا ألح على الفاف توفير أشرطة اللقاءات الأربعة لهذا المنتخب، مواجهتين في تصفيات المونديال أمام نيجيريا والكاميرون، حيث خسر في الأولى وتعادل في الثانية إضافة إلى لقاء الموزمبيق الذي خسر فيه خلال تصفيات الكان وكذلك لقاءه الودي الأخير أمام جنوب إفريقيا الذي فاز فيه.

مساعداه سيتكفلان بمهمة المعاينة

كلف الناخب الوطني مساعديه بمعاينة الأشرطة التي ستقوم الفاف بجلبها للمنتخب الزامبي وذلك للوقوف على مراكز القوة والضعف في منتخب الرصاصات النحاسية وكذلك معرفة هل تغيرت طريقة لعبهم مؤخرا مقارنة بتصفيات المونديال في نوفمبر المنصرم، والعديد من الملاحظات التي قد تخدم المنتخب الوطني للعودة بالفوز من لوزاكا إن أراد فعلا إعادة بعث السباق في المجموعة.

ب-بكوش