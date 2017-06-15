ألكاراز يطلب من اللاعبين مباشرة التحضيرات مبكرا مع نواديهم

عقب نهاية لقاء المنتخب الوطني أمام الطوغو في تصفيات كان الكاميرون كان للناخب الوطني لوكاس ألكاراز اجتماع مع لاعبيه قبل أن يغادر الجميع سيدي موسى وذلك قبل التقائهم من جديد في تربص نهاية أوت القادم لتحضير تحد جديد وهذه المرة في تصفيات المونديال أمام منتخب زامبيا شهر سبتمبر، ألكاراز حاول تقديم العديد من النصائح لرفقاء فيغولي كي يكونوا في أتم الجاهزية لهذا التاريخ الذي يحمل أهمية كبيرة جدا في مشوار الخضر إن أرادوا العودة من جديد إلى سباق التأهل إلى روسيا.

طالبهم بالدخول مبكرا وعدم تضييع اللقاءات الودية

بما أن اللاعبين الدوليين عادة ما يطلبون من نواديهم تمديد العطلة لأنهم كانوا ملتزمين مع منتخبات بلدانهم والسماح لهم بالتأخر عن بداية التحضيرات، إلا أن الناخب الوطني طلب منهم هذه المرة الدخول مبكرا ومن البداية في مرحلة الاستعداد للموسم القادم، لأن ذلك سيسمح لهم بالتواجد في أحسن جاهزية للقاءي زامبيا وتسهيل مهمتهم في الحصول على مكانة أساسية في النادي، فلقاء زامبيا سيأتي بعد لعب جولات في البطولات الأوروبية وهو ما سيصب في مصلحة الخضر.

…والعمل على ضمان مكانة أساسية في بداية الموسم

ألكاراز الذي بدأ التحضير للقاء زامبيا من الآن طالب من رفقاء محرز العمل على اختيار الأندية التي تضمن لهم مكانة أساسية بالنسبة للاعبين الذين يريدون تغيير الأجواء، أما الذين مستقبلهم واضح مع أنديتهم فقد طلب منهم العمل على الظفر بمكان أساسي ولعب أكبر قدر من المباريات قبل الالتحاق بتربص الخضر وكذلك اللقاءات الودية التي سترفع من حجم المنافسة عندهم.

لقاءات بداية الموسم أصعب من نهايته

يعرف ألكاراز أن بقاء اللاعبين لفترة طويلة من الراحة وخاصة هذا الموسم ستجعل من إعادة تجهيز اللاعب مهمة صعبة جدا وسيخضع لعمل بدني كبير جدا في التحضيرات الصيفية واللقاءات التي تلعب في بداية الموسم عادة ما تكون أصعب من التي تبرمج في نهايته، لهذا طالب من لاعبيه التحضير جيدا ولعب أكبر قدر من المباريات الودية والرسمية إن أمكن لتجاوز حجم العمل البدني الكبير ولو جزئيا قبل دخول تربص نهاية أوت.

ب-بكوش