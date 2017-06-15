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أليغري فكر في الرحيل عن يوفنتوس بعد هزيمة ريال مدريد

أليغري فكر في الرحيل عن يوفنتوس بعد هزيمة ريال مدريد

By admin
15 يونيو، 2017
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كشف المدرب الإيطالي ماسيمليانو أليغري مدرب فريق يوفنتوس الإيطالي عن تفكيره في الرحيل عن يوفنتوس بعد الهزيمة من ريـال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال أليغري في تصريحات لشبكة “سكاي سبورت” أمس:” هذه حقيقة، البعض قال بأنني كنت سأرحل في حالة فوزنا بدوري الأبطال، ولكني فكرت في الرحيل بعد الهزيمة في النهائي، ولكني فكرت مع نفسي في كيفية العودة والبداية بقوة مرة أخرى.”

وأضاف:” بعد ثلاثة مواسم من الفوز بالدروي الإيطالي وكأس إيطاليا والوصول لنهائي دوري أبطال أوروبا فكرت في الرحيل، ولكني تحدثت مع الإدارة وقررت خوض تحدي جديد للعودة مرة أخرى أقوى مما سبق، ولكننا نحتاج للتطوير من كرة القدم.”

يذكر ان يوفنتوس تمكن من الفوز بالدوري الإيطالي لستة مرات متتالية، ولكنه فشل في الفوز بدوري أبطال أوروبا بعد التأهل للنهائي مرتين في ثلاثة سنوات.

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