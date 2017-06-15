أليغري يؤكد اهتمام يوفنتوس بضم كوستا

أكد الإيطالي ماسيمليانو أليغري المدير الفني ليوفنتوس اهتمام فريقه بالتعاقد مع البرازيلي دوغلاس كوستا لاعب بايرن ميونخ.

لا يقضي الدولي البرازيلي أفضل أوقاته في بايرن ميونخ بعد كثرة إصاباته وفشله في حجز مكانه أساسياً مع الفريق في الموسم الحالي، ليعترف بعدها بأنه سينظر في العروض المقدمة له من الأندية.

وقال أليغري في تصرحيات صحفية: “نعم، كوستا هو أحد اهتماماتنا في الميركاتو،إنه لاعب رائع، سنحاول أن ننهي الأمور مع بايرن ميونخ في الأيام المقبلة”.

وأضاف المدرب الإيطالي “باتريك شيك لم يصل بعد، ولكنه سيصل قريباً، لم ننهي صفقة تشيزني بعد”.

شارك كوستا في 34 مباراة مع بايرن ميونخ هذا الموسم، كان منها 19 أساسياً، سجل سبعة أهداف ومرر تسع تمريرات حاسمة.

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