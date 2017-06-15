إدارة ومدرب ليل ينتظران الكثير من بهلولي

تلقى لاعب ليل الشاب الفرانكو جزائري فارس بهلولي أنباء جد سارة، حيث كشفت تقارير فرنسية أن إدارة ومدرب ليل يؤمنان كثيرا بقدراته ويرغبان في تفجير ما لديه من قدرات في الموسم المقبل، كلام مثل هذا يأتي رغم المستوى المنحط الذي وصل له الجزائري، فبعد أن أعتبر من أكبر المواهب في فرنسا انحدر مستواه بشكل لافت ولم يثبت قدراته سواء في موناكو، ستاندار دو لياج أو ليل في الموسم الماضي .

لويس كامبوس يعرفه جيدا وهو من كان وراء ضمه لموناكو وليل

حظ بهلولي يبدو كبيرا إذ سيلقى مساندة كبيرة من المناجير العام للفريق البرتغالي لويس كامبوس، هذا الأخير هو من أقنعه بترك ليون والانتقال لموناكو وحتى بعد أن ترك كامبوس موناكو ورحل لليل أصر على ضمه وهو ما تم، كامبوس يؤمن كثيرا بقدرات بهلولي ومازال متأكدا أن لديه ما يقدم ومع قدوم مدرب كبير مثل بيلسا فإن نجم بهلولي سيسطع بكل تأكيد مستقبلا .

بيلسا يعرفه جيدا وسبق وطلبه لما كان مدربا بمرسيليا

إلى جانب المناجير العام للفريق يلقى الجزائري دعما قويا أيضا من المدرب مارسيلو بيلسا، حيث كشف موقع “باز سبور” أن المدرب الأرجنتيني مارسيلو بيلسا سبق وطلب التعاقد مع بهلولي لما كان مدربا لنادي مرسيليا حيث تتبعه وقتها وأعجب به كثيرا وهو ما يؤكد رغبته الان في تطوير مستواه، بهلولي وبعد كل هذا الدعم بات مطالبا بتقديم مستويات كبيرة وتبرير التعاقد معه وإلا فإنه لن يجد مساندا خاصة أنه لم يقدم أي مستوى منذ قرابة الموسمين وبالضبط مند رحيله عن ناديه الأصلي ليون.

بورقعة-ع