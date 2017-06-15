احتياجات يوفنتوس في سوق انتقالات صيف 2017

من الواضح تماما بأن اليوفي لا يهدأ، وأن خسارة لقب دوري الأبطال لن تثنيه عن تحسين عناصر تشكيلة السيد ماسيمليانو أليغري وخاصة بعد أن ظهر ما يحتاجه الفريق ليكون كاملا لمنافسات الموسم القادم، هذه النواقص ظهرت خلال منافسات الموسم المنصرم وتحديدًا في المراحل الحساسة والحاسمة، ولذا فيمكن أن تتوقع أن ترى تشكيلة أساسية قوية لديها بدائل على دكة الاحتياط ليست أقل من الأساسي في كل مركز، بالطبع سيكون الوصول لهذا الهدف شاقًا للغاية وسيتطلب الكثير من التضحيات من إدارة النادي.

ماروتا يشحن البطاريات للوصول ليوفنتوس للفريق المتكامل

بدأ المدير الرياضي جوزيبي ماروتا في هذه الأيام بالعمل الجدي وهو ما ظهرت آثاره في الساعات الأخيرة فيما يتعلق بحسم صفقتي باتريك شيك ودوغلاس كوستا، لذا سنرصد معكم أهم 6 طلبات سيعمل المدير الرياضي لوصيف دوري أبطال أوروبا على الوصول إليها وتلبية طلبات أليغري في المقام الأول خوفًا من أن يحدث صدام مشابه للذي حصل مع أنتونيو كونتي في 2014.

الهدف رقم (1): مهاجم قادر على تأدية نفس أدوار ديبالا وهيغواين، وربما يعني استقدام يوفنتوس لنجم سامبدوريا باتريك شيك هو أن عقلية المدير الرياضي جوزيبي ماروتا منسجمة تماما مع أليغري الذي لم يكن أمامه سوى خيارات محدودة بخط الهجوم، اللاعب التشيكي قادر على صناعة اللعب وعلى التهديف.

الهدف رقم (2): إراحة ماريو ماندزوكيتش من كل هذا العناء الذي مر به الموسم الماضي من استخدامه كجناح أيسر خاصة بعد إصابة بياتسا، بالطبع فإن أليغري يريد لاعب صاحب خبرة أوروبية معتبرة لذا فإن خيار دوغلاس كوستا يبدو مقنعا لكل الأطراف وأكثر عملية من ضم فيديريكو بيرنارديسكي نجم فيورنتينا الذي سيكون طريق الوصول إليه صعبا بعض الشئ الحساسيات التاريخية السابقة ما بين الناديين.

بوفون سيعتزل عاجلًا أم آجلًا والثغرة الأوضح في التشكيلة

الهدف رقم (3): إصابة ماركيزيو في منتصف الموسم الماضي وتغير طريقة اللعب ل٤/٢/٣/١ مع الاكتفاء بثنائي ارتكاز مع لعب بيانيتش لأدوار غير ضليع بها في عملية التغطية الدفاعية تجعل ضم لاعب وسط دفاعي أمرا ملحا أكثر من أي وقت سابق خاصة أن ماريو ليمينا قريب من الخروج وربما يتبعه رينكون ، وإن كان نزونزي لاعب إشبيلية ليس الخيار الأول لأليغري كما أوضح هو بنفسه في تصريحاته الأخيرة، لذا فربما نرى أسماء أخرى تدخل فجأة في مفكرة يوفنتوس كإيمري تشان لاعب وسط ليفربول. الهدف رقم (4): مع اقتراب جيانلويجي بوفون من لدخول لعقده الرابع وحديثه عن الاعتزال بعد نهائيات كأس العالم ٢٠١٨ في روسيا فإنه إدارة البيانكونيري يجب عليها أن تقلق، وعليها أن تفكر بخصوص الاسم الذي سيخلف بوفون، وهنا أرى بأن الاعتماد على حارس إيطالي شاب قد يكون له عواقب وخيمة لذا فإنه استهداف تشيزني الذي كان أحد أبرز الحراس في المسابقة الإيطالية في آخر موسمين والذي عاد لآرسنال بعد انتهاء فترة إعارته الثانية مع روما، و إن كانت هناك منافسة قوية من جانب نابولي عليه. ليست كماليات الهدف رقم (5) : ما زلت أميل للاعتقاد بأن يوفنتوس سيحاول التعاقد مع رأس حربة آخر هذا الصيف، فرغم أن ماندزوكيتش سيكون حرًا للعودة والمشاركة في مركزه ومنطقته المفضلة داخل مربع العمليات لكن نادٍ بحجم اليوفي يحتاج لأكثر من خيار واثنين في هذا المركز، خاصةً إذا ما فكر المدير الفني في تغيير طريقة اللعب لاثنين من المهاجمين، صحيح أن ديبالا يُمكنه اللعب في هذا المركز وأيضًا باتريك شيك لكني أعتقد أن أليجري سيوظفهم بعيدًا عن منطقة الجزاء. الهدف رقم (6): رغم المستوى الهائل الذي قدمه داني ألفيش رفقة يوفنتوس وخاصة في بطولة دوري الأبطال لكن لا يمكن الاكتفاء به وحده في هذا المركز خاصة في ظل اقتراب رحيل ستيفان ليختشتاينر، ويبدو أن اسم الظهير الدولي الإيطالي ماتيا دي شيليو سيعود بقوة ليفرض نفسه. ما تحقق حتى الآن: بعد النجاح في ضم ماتيا كالدارا في الصيف الماضي وقدومه من أتالانتا للانضمام لتشكيلة بطل الأسكوديتو مع وجود أندريا روجاني يجعل اليوفي مطمئنًا فيما يخص قلب الدفاع، لكن من الضروري أيضًا أن يؤمن بقاء ليوناردو بونوتشي وأليكس ساندرو في تورينو لموسم آخر، ربما تكون الإغراءات القادمة لإدارة النادي من إنجلترا بخصوصهما قوية جدًا، وربما مازال بونوتشي يفكر جديًا في خوض تجربة خارجية وحينها سيكون من اللازم جلب بديل له، لكني أؤكد، أن الصفقة الأكبر لليوفي هذا الصيف ستكون هى الإبقاء على هذا الثنائي. أسماء أخرى يرتبط بها اليوفي: المدافع السلوفاكي لنادي سامبدوريا ميلان سكرينيار “بالإمكان التعاقد معه مع الإبقاء عليه مُعارًا لسنة مع البلوتشيركياتي”- كيلان مبابّي ” لا أعتقد بأن اليوفي سيقوم بهذه المخاطرة أولًا لأن اللاعب قيمته السوقية كبيرة ومرتفعة للغاية والسبب آخر هو صغر سنه. goal