الاتحاد الفرنسي: بنزيمة ليس موقوفاً من المنتخب

أكد الاتحاد الفرنسي لكرة القدم برئاسة نويل لو غري أن المهاجم الدولي كريم بنزيمة لاعب نادي ريال مدريد الإسباني ليس موقوفاً من المنتخب ولا يوجد قراراً بعدم استدعائه.

وقال لو غرييه في تصريحات تنقلها صحيفة أس الإسبانية: لقد نجح ديدي ديشامب أن يشكل منتخب قادر على الفوز في أصعب المباريات بدون كريم ، اللاعبين الصغار قدموا أداء مذهل.

وتابع: بنزيمة ليس معاقباً ، وقد يكون مختاراً في المعسكرات القادمة، ولقد رأيته في العديد من المرات ، وجاء إلى منزلي بعد قرار ديشامب بعدم استدعاءه.

وأنهى تصريحاته: ليس خطأ منا عدم تهنئة بنزيمة في مواقع التواصل الاجتماعي بنجاحه للفوز بثنائية الدوري ودوري الأبطال الأوروبي ولكنه لم يظهر للحساب الرسمي بالاتحاد لكي نقوم بتهنئته مثلما فعلنا مع رفائيل فاران.