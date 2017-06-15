الخضر سيواجهون زامبيا رسميا في لوزاكا يوم 2 سبتمبر

كشفت مصادر موثوقة أن الفاف تلقت مراسلة رسمية من نظيرتها الزامبية تعلمها فيها بأن اللقاء المرتقب بين منتخب البلدين لحساب الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى مونديال روسيا 2018 ستلعب يوم 2 سبتمبر، وذلك بالعاصمة لوزاكا على ملعب ناسيونال هيروس الذي شيد مؤخرا فقط، قرار استقبال زامبيا في العاصمة لوزاكا سيصب في فائدة المنتخب الجزائري كثيرا مقارنة في حال لعب في مدن أخرى اعتاد منتخب الرصاصات النحاسية استقبال منافسيه عليها وكان آخرها لقاءهم أمام الموزمبيق في تصفيات كان الكاميرون الذي لعب في ندولا.

ملعب جديد ويتسع لـ60 ألف نسمة

يعتبر ملعب ناسيونال هيروس ملعب جديد إذ دشن سنة 2014 فقط ويعتبر تحفة فنية من حيث التصميم الهندسي، حيث يتسع لـ60 ألف شخص وهو ملعب أولمبي بأرضية معشوشبة طبيعيا لم يكن مستغلا بالشكل الجيد من المنتخب الأول الذي يفضل الاستقبال في ملاعب أخرى يكون فيها الضغط عاليا جدا على المنافس كملعب الصداقة في العاصمة أو ملعب ليفي موانزا في مدينة ندولا، غير أن مسؤولي المنتخب الزامبي قرروا هذه المرة استقبال المنتخب الجزائري على هذا الملعب التحفة.

اختيار يساعد الخضر كثيرا من حيث الفنادق وحتى التنقل

قرار الاتحادية الزامبية الاستقبال في الملعب الجديد بالعاصمة لوزاكا يصب في مصلحة المنتخب الجزائري الذي لن يجد مسؤولو الفاف أي صعوبة في اختيار أحسن فندق للإقامة هناك، لأن العاصمة تتوفر على أفخم الفنادق من صنف خمس نجوم، إضافة إلى عامل تنقل الخضر هناك، فالخضر سيسافرون عبر رحلة خاصة من الجزائر نحو مطار لوزاكا ومقر إقامتهم لن يبعد كثيرا عن المطار والملعب، عكس ما كان سيكون الحال عليه لو لعب اللقاء في مدينة شينغولا أو شيليلا بومبوي.

تاريخ اللقاء يخدم الخضر أكثر من زامبيا

من بين النقاط الإيجابية في المراسلة التي وصلت الفاف بخوص لقاء الجولة الثالثة من تصفيات المونديال هو تاريخ اللقاء، فقرار المنتخب الزامبي باللعب يوم 2 سبتمبر سيخدم كثيرا رفقاء محرز على اعتبار أن لقاء العودة مبرمج يوم 5 سبتمبر وعلى العكس من الخضر الذين سيطيرون بعد لقاء الذهاب مباشرة عبر رحلة خاصة سيكون المنتخب الزامبي على موعد مع السفر إلى الجزائر في رحلة عادية، والتي لا يعرف كيف سيكون مخططها بالنظر إلى الموقع الجغرافي لزامبيا وهو ما سيتعب كثيرا لاعبيه الذين قد يصلون إلى الجزائر يوما قبل المواجهة وكل شيء يبقى مرتبطا بمواعيد الرحلات.

الخضر سيسافرون يومين قبل اللقاء

رغم أن تاريخ اللقاء لا يزال بعيدا نوعا ما إلا أن مسؤولي المنتخب تمكنوا من ضبط كل شيء خاصة بهذه السفرية ولم يبق إلا التأكيد على موعد الرحلة التي ستقودهم إلى زامبيا، حيث من المرتقب أن يكون السفر يوم الخميس 31 أوت ليلا على متن طائرة خاصة للخطوط الجوية الجزائرية في انتظار ترسيم ذلك بعد عودة وفد الفاف من زامبيا.

مدان وزفزاف يطيران اليوم إلى زامبيا

مثلما أشرنا إليه من قبل سيكون اليوم مناجير المنتخب حكيم مدان على موعد مع السفر إلى العاصمة الزامبية عبر دبي الإماراتية لوزاكا لتحضير خرجة الخضر شهر سبتمبر القادم من أجل حجز الفندق وضبط كل الأمور اللوجيستيكية لوضع رفقاء مبولحي في أحسن الظروف، كما اتضح أن من يرافق مدان في هذه الرحلة هو المكلف بالمنتخبات وصاحب الخبرة الكبيرة في مثل هذه المهمات جهيد زفزاف، الذي كان يكلف بها رفقة وليد صادي في عهد الرئيس السابق روراوة.

ب-بكوش