السيتي يستهدف التعاقد مع متوسط الريال الناري

يستهدف نادي مانشستر سيتي الإنكليزي التعاقد مع متوسط نادي ريال مدريد الإسباني وهو الألماني الدولي توني كروس برغبة من المدرب بيب غوارديولا.

وقالت صحيفة توتو ميركاتو الإيطالية أن هناك تقارير من إسبانيا حول اهتمام كبير من جانب السيتزن نحو الألماني المتميز مع الميرينغي.

وتابعت الصحيفة أن كروس هو لاعب مهم في صفوف الملكي وقد يصعب هذا الأمر على اتمام الصفقة بسهولة خاصة.

ولكن غوارديولا مع ذلك الاهتمام يبدو وأنه يريد تصحيح الخطأ الذي قام به في بايرن ميونيخ بالتخلي عن كروس لصالح الريال.