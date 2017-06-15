الصحافة الإيطالية تؤكد توصل بوردو ونابولي لاتفاق حول وناس

سيعرف وبشكل شبه رسمي في الأيام القليلة المقبلة مستقبل لاعب الخضر ونادي بوردو آدم وناس ولو أن الصحافة الإيطالية ومعها الفرنسية مازالت تؤكد من يوم لآخر أنه أقرب للعب في نادي نابولي، موقع “جيروندان 33” كشف أن إدارة نابولي ستسعى لاستعارة وناس من نادي نابولي في حال توصلت مع إدارته لأرضية اتفاق لأن الأمر سيكون في صالح الجميع فنادي بوردو مازال بحاجة له أما نابولي فيتوفر على لاعبين كبار في نفس مركزه وإعارته من أجل التطور لن تضيرهم .

أجمعت على أن وناس بات على بعد خطوة واحدة من التوقيع

الكوريري ديلو سبور، راديو “سي أر سي” وغيرها من الصحف والمواقع المقربة من نابولي أجمعت يوم أمس على أن وناس بات على بعد خطوة واحدة فقط من التوقع لنابولي بعد أن تقاربت وجهات النظر بين الناديين لدرجة كبير، الصحفي الإيطالي في شبكة سكاي سبور الفريدو بيدولا قال أيضا أن وناس بات على بعد خطوة واحدة والإعلان عن الصفقة قد يكون في قادم الأيام إن لم يكن في قادم الساعات.

نابولي رفع عرضه مرة ثالثة ولسبعة ملايين هذه المرة

آخر الأخبار القادمة من فرنسا قالت أن المفاوضين من نابولي قدموا عرضا جديدا، فبعد العرض الأول في جانفي الماضي بمليوني أورو والثاني قبل أيام بستة ملايين أورو رفع المدير الرياضي لنابولي كريستيان غانتولي العرض لسبع ملايين وهو عرض لا يبدو مقنعا لأن إدارة نابولي تريد عرضا برقمين أي على الأقل 10 ملايين إن لم يكن أكثر، الرفع المستمر للعروض بخصوص وناس يؤكد الرغبة الكبيرة لنابولي في ضمه وهو ما جعل الكل في فرنسا وإيطاليا يجمعون على أنه قرب وقريب جدا من التوقيع .

بورقعة-ع