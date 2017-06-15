المدير التنفيذي للسيتي: ميسي قد يعتزل في الصين

أبدى فران سوريانو المدير التنفيذي لنادي مانشستر سيتي الإنكليزي الحالي والمدير العام الأأسبق لنادي برشلونة رأيه حول مستقبل الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وقال سوريانو في تصريحات تنقلها صحيفة ماركا الإسبانية: أعلم ميسي جيداً ، هو وعائلته أصدقاء لعائلتي ، فهو يشعر أنه بعيد في برشلونة ، يمتلك حياته بالكامل هناك.

وتابع: قد ينهي ميسي مسيرته في برشلونة ، وإذا لم يكن ذلك سيذهب إلى الولايات المتحدة الأمريكية أو الصين.

وأشاد سوريانو بالعمل الذي يقدمه المدرب بيب غوارديولا وأكد على أنه يساعده حتى يطبق أفكاره مع الفريق الأول بنادي مانشستر سيتي حتى ينافس على البطولات المختلفة.