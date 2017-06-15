بوفون الجديد يحدد مصيره اليوم مع ميلان وترقب إسباني إنجليزي

أكدت التقارير الصحفية الإيطالية، أن مصير الحارس الشاب جيانلويجي دوناروما سيتم تحديده اليوم مع نادي ميلان الإيطالي.

واشارت صحيفة “لاجازيتا ديلو سبورت” في تقرير نشرته اليوم، إلى أن إدارة ميلان ستعقد جلسة مع مينو رايولا وكيل دوناروما اليوم من أجل تحديد مصير الحارس الشاب.

واضاف التقرير أن الاختلاف بين الطرفين هو قيمة الشرط الجزائي في العقد الجديد، خاصة أن رايولا يرغب في وضع شرط جزائي 10 مليون يورو فقط في حالة عدم التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

وترى إدارة ميلان أن طلب رايولا غير مقنع، خاصة مع الإمكانيات الكبيرة التي يتمتع بها دوناروما ورغبة النادي الإيطالي في الاحتفاظ باللاعب لأطول فترة ممكنة.

وأخيرًا أكد التقرير أن رايولا سيجلس على طاولة المفاوضات في موضع قوة، خاصة في ظل وجود عروض من ريـال مدريد وباريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد لدوناروما في الفترة المقبلة.