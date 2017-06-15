توتنهام يتخلى عن فكرة ضم محرز نهائيا

قالت تقارير إنجليزية أمس الأربعاء أن نادي توتنهام اللندني قد تخلى وبشكل نهائي عن فكرة ضم الدولي الجزائري ولاعب ليستر رياض محرز، موقع توتنهام بلوغ المقرب جدا من السبيرز قال أن التخلي عن محرز سببه مالي بحت، فرغم الرغبة الكبيرة في ضمه نظرا لمستواه الكبير إلا أن راتبه الضخم وخاصة القيمة المالية التي يطلبها فريقه كانت سببا في التخلي عنه.

محرز يطلب راتبا لا يقل عن 120 ألف أورو أسبوعيا

الموقع الإنجليزي السابق قال أن محرز طالب أي نادي يريد التعاقد معه براتب أسبوعي ضخم يقارب أو يفوق ما يتحصل عليه حاليا في ليستر، رياض وبحسب ذات التقارير يريد راتبا أسبوعيا وقدره 120 ألف أورو أسبوعيا أي بزيادة طفيفة عن راتبه في ليستر سيتي والذي يفوق المائة ألف أورو بقليل.

بورقعة-ع