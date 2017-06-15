تورينو الإيطالي يسعى للتعاقد مع سفير تايدر

مع نهاية عقده فعليا مع إدارتي نادييه السابقين إنتر وبولونيا دخل لاعب الخضر سفير تايدر اهتمام عديد الأندية، آخر الأخبار الصادرة من إيطاليا كشفت يوم أمس أن سفير دخل مخططات إدارة نادي تورينو، موقع “تورينو غارناتا” المقرب جدا من تورينو قال أن الإدارة تدرس إمكانية التعاقد مع سفير لكن من دون أن يشير إلى خطوات فعلية في هذا المجال، وكان عقد إعارة تايدر من إنتر إلى بولونيا انتهى بنهاية الموسم الحالي ورغم أحقية الناديين في التجديد له تلقائيا إلا أنهما لم يفعلا لحد الآن .

إدارة التورو تريده لخلافة المغادر بيناسي

بحسب ذات المصادر فإن التحرك من أجل تايدر له ما يبرره، إدارة تورينو كانت ترغب بداية في إبقاء نفس التركيبة التي قدمت هذا الموسم موسما كبيرا واقترب كثيرا من التأهل أوروبيا، لكن رغبة اللاعب بيناسي في الرحيل ( يكون قد اقترب من نادي إنتر) جعلتها تتحرك مضطرة في السوق ولم تجد أفضل من سفير الذي يملك خبرة كبيرة وسنه صغير كما أن سعره سيكون في المتناول .

إدارة بولونيا ترغب في إبقائه والتنافس عليه يشتد

الحديث عن سفير تايدر كثر في الأيام الأخيرة، حيث كشفت الصحافة الإيطالية أمس أن الحرب ستشتعل عليه بقوة في الأسابيع المقبلة، لاعب الخضر يعتبر الآن أقرب لنادي فيورنتينا لكن هناك اهتمامين قويين الأول من واتفورد الإنجليزي والثاني من تورينو إضافة إلى ناديه بولونيا الذي يرغب في الإبقاء عليه، رغبة إدارة بولونيا في الإبقاء عليه نابعة أساسا من بيعه لاحقا، حيث قالت تقارير سابقة أنها لن تتنازل عنه بأقل من ثمانية ملايين أورو.

بورقعة-ع