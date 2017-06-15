توليسو: انضممت لبايرن ميونخ للفوز بالألقاب

يرغب الفرنسي كورينتين توليسو أحدث صفقات بايرن ميونخ الألماني في تعويض فترة جفاف البطولات التي قضاها مع أولمبيك ليون الفرنسي بحصد الألقاب مع العملاق البافاري.

اللاعب صاحب ال22 عاماً كان قد أنهى بنود انتقاله إلى أليانز آرينا أمس الأربعاء في صفقة تقدر ب47.5 مليون يورو شاملة الحوافز.

توليسو ساعد ليون في الوصول إلى نصف نهائي بطولة الدوري الأوروبي الموسم الماضي ويملأه الحماس للمنافسة على البطولات مع بطل الدوري الألماني 2016/2017.

كورينتين توليسو قال في تصريحات لقناة بايرن ميونخ: “سعيد للتواجد في بايرن والتوقيع لأفضل ناد بأوروبا”.

وأضاف “فخور للانضمام لهذا النادي لأنه كان دوماً أحد أكبر أهدافي هو الانتقال لفريق بحجم بايرن ميونخ”.

لاعب الوسط الفرنسي أكمل “أتمنى تحقيق أموراً عظيمة هنا ومساعدة الفريق للفوز بالكثير من الألقاب، وسأبذل كل ما بوسعي لحصد كل البطولات الممكنة، بايرن أحد أكبر الأندية في أوروبا، إن لم يكن أفضلها”.

وتابع “بايرن فاز بالفعل بالكثير من الألقاب، على المستويين المحلي والدولي، هم يرغبون في التتويج بكل الألقاب وهذا هدفي أيضاً، لسوء الحظ لم أفز بأي شيء مع ليون لذلك آمل في الاحتفال بالفوز بالبطولات مع بايرن”.

متوسط ميدان ليون السابق أكد “كان هناك اهتماماً من أندية أخرى بالتعاقد معي، ولكني صممت على المجيء إلى بايرن، الأهداف التي تم شرحها للمستشارين التابعين لي أقنعتني فوراً، أردت الانضمام إلى بايرن لأصبح لاعباً أفضل ولأفوز بالألقاب”.

توليسو لن شعر بغربة في ميونخ مع الانضمام للثنائي الفرنسي كنغسلي كومان وفرانك ريبيري في بايرن، وتعيين الدولي الفرنسي السابق ويلي سانيول مساعداً للمدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

الدولي الفرنسي كشف “تحدثت مع ويلي سانيول عبر الهاتف قبل التوقيع ومتأكد من أن اللاعبين الفرنسيين في النادي سوف يساعدوني في التكامل، وهذا أمر هام بالنسبة لي، سأحاول تعلم اللغة الجديدة بأسرع ما يمكن للتواصل بشكل أفضل مع الفريق”.

ويعول النادي البافاري على توليسو الكثير في تعويض اعتزال الأسباني شابي ألونسو وتكوين ثنائي قوي مع الأسباني الآخر تياغو ألكانتارا.

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