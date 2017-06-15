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حارس سان جيرمان الألماني ينفي شائعات الرحيل

حارس سان جيرمان الألماني ينفي شائعات الرحيل

By admin
15 يونيو، 2017
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نفى الحارس الدولي الألماني كيفن تراب لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي شائعات الرحيل عن حديقة الأمراء بالميركاتو الصيفي المقبل.
وقال تراب في تصريحات تنقلها شبكة اي أس بي ان: لقد قرأت تلك الشائعات والتي تتحدث عن عودتي مرة أخرى إلى ألمانيا ، ولكن الأمر غير صحيح وغير حقيقي.
وتابع: مازال لدي في عقدي ثلاث سنوات ، وأريد أن استمر بهم في باريس ، لقد وقعت عقد طويل الأجل بسبب أنني أريد فعل شئ في هذا النادي.
وكان هناك احتمال لعودة تراب مرة أخرى إلى البوندزليغا خاصة وأن التقارير تشير إلى عدم ثقة المدرب اوناي ايمري في قدراته.
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