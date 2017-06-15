روبن يلمح لاقتراب اعتزال كرة القدم

ألمح اللاعب الدولي الهولندي أريين روبن جناح نادي بايرن ميونيخ الألماني عن تفكيره حول الاعتزال النهائي لعالم كرة القدم وأن ليس لديه الكثير من الوقت في الملاعب.

وقال روبن في تصريحات تنقلها صحيفة أس الإسبانية: الحقيقة هي أنني اقتربت من نهاية مسيرتي في الملاعب.

وتابع: بدأت أفكر في ما سيحدث بعد اعتزالي وكيفية العيش بدونها في المستقبل ، أشعر بالهدوء والراحة ولا أقلق حول ما سيحدث في عام 2018.

وأنهى تصريحاته: أفكر في الاعتزال بنادي غرونيغن الهولندي والذي امتلك به العديد من ذكريات الطفولة.