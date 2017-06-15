روديغر ينفي رحيله عن روما

أكد الدولي الألماني أنطونيو روديغر مدافع روما استمراره مع روما في الموسم المقبل، نافياً كل الشائعات التي تحدثت عن قرب رحيله لإنتر ناسيونالي.

كانت تقارير صحفية قد ربطت روديغر بالانتقال لصفوف إنتر في الموسم المقبل، لينضم إلى مدربه السابق لوتشيانو سباليتي الذي تولى تدريب النيرازوري.

وقال روديغر في تصريحات صحفية لجريدة بيلد: “سمعت بالشائعات من الصحافة، إذا كنت تسمع لما تقوله الصحافة ، فأنا الآن لست لاعباً في روما، لقد تحدثت الصحافة عن رحيلي في الموسم الماضي أيضاً”.

وأضاف المدافع الألماني “مانولاس أيضاً ارتبط بالرحيل لإنتر، لا أهتم بالشائعات الآن، هدفي هو التركيز مع منتخب بلادي في كأس القارات”.

وعن سباليتي، قال روديغر: “بعد توليه تدريب إنتر تحدث الجميع عن تعاقده مع عدد من لاعبي روما، ولكن هذا غير صحيح، أكن له الكثير من الاحترام ولكنه لم يعد مدرباً للفريق”.

شارك روديغر في 36 مباراة مع روما هذا الموسم، سجل خلالها هدف واحد ومرر أربع تمريرات حاسمة.

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