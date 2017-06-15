رونالدو يواصل رسائله النارية ضد تهمته الضريبية

واصل اللاعب الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم نادي ريال مدريد الإسبانية في إطلاق رسائله النارية ضد الصحافة والإعلام بسبب تهمته بالتهرب الضريبي.

ونشر اللاعب الأفضل في العالم لعام 2016 صورة وهو يخرس الصحافة والمصورين الذين يتابعون تدريبات المنتخب البرتغالي والذي يتواجد في روسيا للمشاركة في كأس العالم للقارات.

رونالدو كتب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستغرام: بعض الاوقات ، الإجابة الأفضل هي أن تبقى هادئاً.

وكان البرتغالي قد تم تقديم اتهام رسمي ضده من الحكومة الإسبانية لتهربه من دفع مبلغ مادي قدره 14.7 مليون يورو لمصلحة الضرائب.