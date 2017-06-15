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زيدان مرشح لتدريب منتخب فرنسا في المستقبل

زيدان مرشح لتدريب منتخب فرنسا في المستقبل

By admin
15 يونيو، 2017
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كشف رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم نويل لو جريت عن دعمه لتولي زين الدين زيدان تدريب منتخب فرنسا في المستقبل.

وتولى زيدان تدريب الفريق الأول في نادي ريال مدريد الاسباني في بداية عام 2016، قبل أن يقود اللوس بلانكوس للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا مرتين متتاليتين، بالإضافة إلى الدوري الاسباني الموسم المنصرم 2016-2017.

وقال لو جريت لراديو مونت كارلو: “هذا منطقي، من المرجح أن يوما ما سوف يكون مهتما بتدريب فرنسا، لكن في الوقت الراهن، أعتقد أنه لا يزال لديه الكثير ليقدمه لريال مدريد، والنادي يناسبه تماما”.

وأضاف : “لا أستطيع أن أصدق ما فعله مع ريال مدريد، لقد تحدثت معه قبل سنتين أو ثلاث سنوات، وفي ذلك الوقت كنت أنصحه بشدة للذهاب الى نادي بالدوري الفرنسي أو في مكان أخر أكثر تواضعا، لبدء مسيرته التدريبية”.

وسجل زيدان 31 هدفا في 108 مباراة دولية لفرنسا بين عامي 1994 و 2006.

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