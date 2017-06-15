سباليتي: غير قلق حول الانتقالات

أكد لوتشيانو سباليتي المدير الفني الجديد لفريق انتر ميلان الإيطالي على أنه غير قلق حول الإنتقالات في الميركاتو الصيفي المقبل.

ونشر موقع فوتبول إيطاليا تصريحات سباليتي التي أكد من خلالها على إنه مرتاح حول الانتقالات في الفترة القادمة.

وقال: تحدثت مع جينرونغ تشانغ عندما كنت في الصين ، ورأيت شغفه وطموحه نحو الفريق الأمر الذي يجعلني مرتاحًا حول الإنتقالات.

واضاف: من الواضح أن هناك عددًا قليل من اللاعبين الذين سيصنعون الفارق ، ولكن لا يمكن ان ننسى إننا نمتلك فريق لديه قيمة وبه لاعبين مهمين جدًا ، وهذا يعني إننا لدينا قاعدة جيدة.