سقوط أول حالة وفاة بسبب أحداث نهائي دوري الأبطال

أعلنت مستشفى سان جيوفاني في مدينة تورينو الإيطالية وفاة سيدة تبلغ من العمر 38 عاماً بعد أن تعرضت لإصابة خطيرة في أحداث نهائي دوري أبطال أوروبا.

كانت حالة فوضى قد سادت ساحة بياتزا سان كارلو في مدينة تورينيو بعد وجود إشاعات عن قنبلة في الساحة، لتحدث بعض الإصابات في صفوف المشاهدين من الاندفاع.

عانت إيريكا بيلوتي من أزمة قلبية حادة، ثم تلف في وظائف الخ، وبعد محاولات من الأطباء، اقتنعت عائلة المريضة بعدم جدوى العلاج، فطلبوا من الأطباء إزالة الأجهزة التي كانت تحافظ على استمرارها في الحياة.

كان يوفنتوس قد تعرض للخسارة بأربعة أهداف مقابل هدف واحد أمام ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا في الثالث من الشهر الحالي في مدينة كارديف الويلزية

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