“عشاء” بين ميسي وفيراتي يقربه من برشلونة

يبدو أن النجم الإيطالي ماركو فيراتي لاعب وسط فريق باريس سان جيرمان الفرنسي قريب من الانتقال إلى برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأشارت صحيفة “كادينا كوبي” الإسبانية في تقرير نشرته اليوم، إلى أن جلسة عشاء جمعت بين ليونيل ميسي وفيراتي أمس في مدينة إيبيزا الإسبانية، حيث يقضي الثنائي اجزاتهم الصيفية.

وأضاف التقرير أن فيراتي مرحب بالانتقال إلى صفوف برشلونة، ولكن يجب أن يتم الاتفاق بين باريس سان جيرمان والنادي الكاتلوني.

وتابع التقرير أن وكيل اللاعب أوضح في تصريحات سابقة أنه سيبذل اقصى مجهود لديه، من أجل خروج فيراتي من سان جيرمان وخوض تحدي جديد.

يذكر أن العديد من التقارير الصحفية ربطت رحيل فيراتي عن باريس سان جيرمان بالانتقال إلى صفوف يوفنتوس أو برشلونة، ولكن يبدو أن النادي الإسباني هو الأقرب للاعب في حالة رحيله عن العاصمة الفرنسية.

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