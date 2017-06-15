غوركيف يغير رأيه ويرفض بيع بن سبعيني

قال موقع ” باز سبور” الفرنسي يوم أمس أن مدرب نادي ران كريستيان غوركيف ” حذر” إدارة ناديه من أي تعامل في السوق الصيفية يخص بيع لاعبه الجزائري رامي بن سبعيني، التقني الفرنسي طالب الإدارة بعدم مناقشة أو تلقي أي عروض بخصوص رامي مهما كانت قيمتها، وكان بن سبعيني قد اقترب كثيرا من ليل فبعد رفض العرض الأول قالت الصحافة الفرنسية يوم أمس أن ليل سيعود بعرض أقوى لكن المستجدات الصادرة من غوركيف ستغير كل المعطيات.

وافق سابقا على بيعه بـ15 مليونا معتبرا أنه مبلغ كبير

ما جاء به موقع “باز سبور” يبدو منافيا لما جاء به موقع “بيت فوتبال كلوب” الذي قال أن غوركيف رفع العارضة عاليا حين حدد سعر بن سبعيني بـ15 مليون أورو، لكن الرقم الذي ظن غوركيف أنه رقم كبير على لاعب شاب لا يبدو كذلك خاصة مع الأخبار المتواترة عن رغبة كبيرة لبيلسا مدرب ليل على ضمه وهو ما دفع بمدرب الخضر السابق لتغيير رأيه ورفض العروض بالمطلق مهما كان الرقم.

بيع بن سبعيني سيضرب مشروعه مع الفريق في الصميم

الموقع السابق لمح لحرب واقعة لا محالة بين غوركيف وإدارة ناديه، غوركيف كان قد طالب بموسم أول يتكيف فيه مع النادي على أن يلعب الموسم المقبل على الأدوار المتقدمة لكن إدارة ناديه لا تبدو آبهة وترغب في جني الملايين التي يوفرها رامي، موقع” باز سبور ” ذكر أن بيع بن سبعيني سيضرب مشروع الفريق في الصميم لأن اللاعب الجزائري من الأسس التي سيبنى عليها الفريق الموسم المقبل، يذكر أن غوركيف كان قد غادر ناديه السابق لوريون لذات السبب، حيث قررت الإدارة بيع الغابوني ماريو ليمينا لمرسيليا لأن العرض لم يكن يقاوم فيما أصر هو على إبقائه .

رامي اختير في تشكيلة الكاف بعد الجولة الأولى

أفرج الموقع الرسمي للاتحادية الإفريقية لكرة القدم عن التشكيلة التي رآها الأحسن لأولى جولات تصفيات كاس إفريقيا، من الجانب الجزائري حجز الجزائري رامي بن سبعيني موقعا له وهو أمر كان منتظرا نظرا للمستوى الكبير الذي قدمه، رامي كان الجزائري الوحيد وهو ما يفسر ربما المستوى المتراجع للخضر في لقاء الطوغو، إلى جانب رامي تواجد لاعبون أفارقة بارزون في صورة البوركينابي برتروند تراوري، الإيفواري سيدو دومبيا، التونسي علي معلول، السنغالي موسى سوي والغيني نابي كيتا، للتذكير فإن بن سبعيني اختير أيضا سابقا في تشكيلات إفريقيا والإجماع عليه يؤكد مستواه الكبير .

بورقعة-ع