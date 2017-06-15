في اللحظات الأخيرة.. باريس ينسحب من صفقة أوباميانغ

قرر نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، الانسحاب من صفقة التعاقد مع المهاجم الغابوني بيير إيمريك أوباميانج لاعب بوروسيا دورتموند، والتفكير في أهداف هجومية اخرى هذا الصيف.

وأكدت صحيفة “بيلد” الألمانية ان أنتيرو هينريكي المدير الرياضي لباريس، يرى أوباميانغ سعره أغلى من اللازم، ليعود المدرب أوناي إيمري للبحث عن مهاجم آخر.

وأوضحت أن صاحب الـ27 عاما الذي يقضي أجازته حاليا في فرنسا رفقة والده وأخيه، أوقف المفاوضات بشكل نهائي مع النادي الفرنسي بعد رفض الأخير لتحمل مطالبه المادية ومبلغ 70 مليون جنيه إسترليني الذي طلبه دورتموند للتخلي عنه.

ومن المقرر أن يوجه باريس أنظاره الآن نحو التشيلي اليكسيس سانشيز مهاجم أرسنال، طمحا في استغلال رفضه التجديد مع النادي اللندني وانتهاء عقده الصيف القادم.

وعلى جانب آخر يصبح أوباميانغ متاحا للانتقال للمدفعجية أو مانشستر سيتي أو يونايتد، حيث يعتبر الدولي الجابوني أحد أهم أهداف الثلاثي الانجليزي، بعد حصده لقب هداف الدوري الألماني بـ31 هدف الموسم الماضي.

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