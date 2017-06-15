كارستن جان:” بن طالب مفاجأة الموسم في شالك وأنتظر منه الكثير الموسم المقبل”

أدلى الصحفي والمحلل وعاشق نادي شالك الألماني كارستن جان بتصريحات لموقع “هالبفالدفلانك” تكلم فيها عن موسم الفريق الملكي، كارستن وفي جوابه عن مفاجأة الموسم أكد إعجابه الكبير بالدولي الجزائري نبيل بن طالب وقال” مفاجأة الموسم ؟ تقولون ليون غوريتسكا، بالنسبة لي ليس غورتيسكا، مفاجأة الموسم وأحسن لاعب هو نبيل بن طالب “.

“لديه قدرة رهيبة على التمرير وقدرة هائلة على خلق التوازن”

كارستن جان في تبريره لسبب اختيار براهيمي كأحسن لاعب في الفريق هذا الموسم قال أن نبيل لديه صفات لا تتوفر في كل لاعب شالك وقال:” لقد أبهرني هذا اللاعب، لديه قدرات هائلة خاصة في التمرير، كما أنه يقوم بعمل كبير سواء على المستوى الدفاعي أوالهجومي ولديه أيضا قدرة هائلة على خلق التوازن بين جميع الخطوط “.

“تراجع مستواه مبرر وأنتظر منه الكثير الموسم المقبل”

صحفي موقع ” هالبفالدفلانك” ومحاور كارستن جان ذكر الجميع أن مستوى نبيل لم يكن بنفس الجودة بين مرحلتي الذهاب والعودة وهنا رد كارستن قائلا:” تراجع مستوى بن طالب مبرر، لا تنسى أن كل الفريق قدم مستوى سيئا في النصف الثاني من الموسم وبن طالب يبقى لاعبا في الفريق، أنا متفائل كثيرا بالموسم المقبل خاصة بتواجد بن طالب بالإضافة إلى غورتسكا وماير في الوسط ” .

بورقعة-ع