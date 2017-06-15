كسر في العلاقة بين كونتي وتشيلسي

قام المدير الفني لفريق تشيلسي أنطونيو كونتي بإخبار مهاجم الفريق دييغو كوستا بإنه ليس ضمن خطته في الموسم الجديد ، فاتحًا له الباب من أجل الرحيل.

ونشرت صحيفة سبورت نقلاً عن مصادر صحفية ان هناك كسر في العلاقة بين إدارة فريق تشيلسي والمدير الفني الإيطالي أنطونيو كونتي منذ هذه الواقعة .

حيث أن مالك النادي رومان أبراموفيتش غير راضِ عن الطريقة التي تم إبلاغ كوستا بها بالرحيل ، ومنذ ذلك الحين وهو غاضب من المدير الفني كونتي .

ورفضت التقارير إستبعاد أن يتم القضاء على العلاقة بين تشيلسي وكونتي في الفترة القادمة على خلفية هذا التصرف .