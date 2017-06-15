لاتسيو يحدد قيمة التعاقد مع غوميز

أفادت تقارير صحفية إيطالية ان لاتسيو مهتماً بالتعاقد مع قائد ومهاجم أتلانتا اليخاندرو غوميز خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وقدم الأرجنتيني غوميز موسم رائع حيث أنهى أتلانتا الكالتشيو في المركز الرابع، وسجل 16 هدفا وصنع 10 أهداف.

وذكر موقع فوتبول إيطاليا ان مدرب لاتسيو سيموني إنزاجي أبلغ إدارة النادي بانه يفضل التوقيع مع غوميز بدلاً من لويس موريل مهاجم سامبدوريا.

وأوضح الموقع أنه تم العثور على اتفاق بين لاتسيو وغوميز مقابل عقد بقيمة 1.5 مليون يورو في كل موسم.

ومع ذلك، فإن رئيس لاتسيو كلاوديو لوتيتو لن يدفع أكثر من 10 مليون يورو لحسم التعاقد مع غوميز.