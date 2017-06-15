لاعب مانشستر سيتي سيكون أغلى صفقات هدرسفيلد

قترب هدرسفيلد تاون من التعاقد مع الأسترالي آرون موي لاعب وسط مانشستر سيتي مقابل 10 مليون جنيه استرليني.

موي لعب دوراً بارزاً في تأهل هدرسفيلد للدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الأولى منذ 1972 بتسجيله أربعة أهداف وصناعته لسبعة أهداف خلال 45 مباراة لعبها بالدرجة الثانية من الدوري الإنجليزي.

مانشستر سيتي كان قد تعاقد مع موي من مبلورن سيتي الصيف الماضي، قبل إعارته لهدرسفيلد خلال موسم 2016/2017.

اللاعب ذو ال26 عاماً تم اختياره في فريق العام بالشامبيونشيب الموسم الماضي، وأبدت عدة اندية اهتمامها بالتعاقد مع متوسط الميدان الأسترالي.

هدرسفيلد يثق في الحفاظ على خدمات آرون موي بعد الموافقة على انتقاله من مانشستر سيتي مقابل 10 مليون جنيه استرليني ليكون أغلى صفقة بتاريخ النادي.

ويرغب مانشستر سيتي في إدراج العديد من الشروط على الصفقة، قد تشمل بند إعادة الشراء، أو شرط الاستفادة من البيع للاستفادة مادياً من صفقة الاسترالي وخلق حالة من التوازن على بين المدفوعات والإيرادات في ميزانية النادي.

وكان الأسباني بيب جوارديولا قد أبرم صفقتين للموسم القادم بالتعاقد مع إديرسون حارس مرمى بنفيكا والبرتغالي بيرناردو سيلفا لاعب وسط موناكو مقابل 78 مليون جنيه استرليني للثنائي.

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