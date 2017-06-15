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لحسن يعاني في الظهر وقد يغيب عن لقاء الصعود ضد هويكسا

لحسن يعاني في الظهر وقد يغيب عن لقاء الصعود ضد هويكسا

By admin
15 يونيو، 2017
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باحتلاله المركز الثالث في نهاية الموسم المنتظم للدوري الإسباني الدرجة الثانية سيتعين على نادي خيتافي ولاعبه الجزائري مهدي لحسن لعب مرحلة البلاي اوف لتحديد الصاعد الثالث للقسم الممتاز الموسم المقبل، الأمور في نادي العاصمة الإسبانية وبحسب موقع “باريودستا ديجيتال” تبدو رائعة وما نغصها فقط الإصابة التي عانى منها لحسن، قائد الخضر السابق يعاني من إصابة على مستوى الظهر ولحد الان هو يقاتل من أجل اللحاق بلقاء  هويكسا لكن يبقى الأمر غير مضمون والمدرب لن يغامر به ما لم يتعافي بشكل نهائي، يذكر أن مهدي لحسن وفريقه سلاقيان هويكسا في نصف النهائي وفي حال التأهل للنهائي سيلاقون الفائز بين تينيريفي وقادش .

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