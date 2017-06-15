لوبوف عن مبابي: يجب على ريال مدريد التعاقد مع رونالدو الجديد

يعتقد فرانك لوبوف المدافع الفرنسي السابق أن على نادي ريال مدريد الأسباني التعاقد مع مواطنه كيليان مبابي واصفاً إياه “رونالدو الجديد”.

مبابي ذو ال18 عاماً يعد هدفاً للعديد من الأندية الأوروبية الكبرى بعد تألقه مع موناكو الموسم الماضي.

لوبوف قال في تصريحات صحفية لإي إس بي إن: “مبابي قادر على تقديم كل شيء مع ريال مدريد، وربما هو رونالدو الجديد”.

وأضاف “إنه أمر معقد لأنه ليس الطرف الوحيد الذي عليه اتخاذ القرار، ولكن موناكو لديه الكلمة أيضاً”.

المدافع الفرنسي السابق أكد “إذا عرضت 100 او 130 مليون جنيه استرليني على موناكو للتخلي عن مبابي، سيكون من الصعب عليهم رفض هذا العرض”.

وتابع “ولكن بالحديث عن كرة القدم فقط، أتمنى بقاء مبابي في موناكو لعام آخر حتى يستطيع لعب كرة القدم بدون ضغوطات”.

فرانك لوبوف المتوج بكأس العالم مع فرنسا 1998 أكد “مبابي لعب ستة شهور فقط مع موناكو، بدأ اللعب في نوفمبر 2016، هو صغير للغاية، ولا يملك الخبرة الكافية”.

وأردف “يجب أن يتحلى بالصبر، وقت رحيله عن موناكو سيأتي، التدرب تحت قيادة جارديم، في هذا النادي، مع كل اللاعبين الذي يعرفهم، وبطريقة الحياة التي اعتادها قد تجعله أكثر إفادة للريال مستقبلاً”.

لوبوف أشار “ربما يمكن لريال مدريد التعاقد مع مبابي من موناكو وإعارته لمدة عام في موناكو، سيكون هذا أفضل طريق”.

وكشف “مبابي لاعب ذكي ومتواضع، ويملك الموهبة التي تجعله استثنائياً، لديه السرعة والأسلوب الفريد والشخصية”.

وكان الأسباني أوناي إيمري مدرب باريس سان جيرمان قد أعلن عن رغبته في التعاقد مع مبابي، لينضم لسباق الأندية التي ترغب في الظفر بخدمات الشاب الفرنسي.

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