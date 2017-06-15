ماتز الفرنسي يسعى للتعاقد مع وليد مسلوب

يبدو أن الأخبار السارة بدأت تتوالى على لاعب الخضر ونادي لوريون وليد مسلوب، حيث كشفت صحيفة “لو تيلغرام” الفرنسية يوم أمس أن نادي ماتز الناشط في الدرجة الأولى يرغب بشدة في ضم الجزائري، اهتمام ماتز بوليد ليس جديدا، حيث سبق وقدم له عروضا كثيرة في مناسبات عديدة سابقا حتى لما كان في الدرجة الثانية لكنه لم ينجح في أي منها في ضمه، وليد كان قد عبر سابقا عن رفضه البقاء وأكد أنه لن يلعب في الدرجة الثانية وسيبقى في الأولى الموسم المقبل .

إدارة ماتز قدمت عرضا أول رسمي للوريون في انتظار الرد

صحيفة “لو تليغرام” قالت أن اهتمام ماتز بوليد مسلوب يبدو جادا حيث تقدمت بالفعل بعرض أول لإدارة لوريون من أجل التنازل عنه لكن ولغاية يوم أمس لم يصدر أي رد عن إدارة لوريون لكن وبكل تأكيد فإن وجهات النظر متقاربة ومسلوب بات أقرب للرحيل لماتز، للإشارة فإن عقد مسلوب مع لوريون ممتد لموسم إضافي وهو الذي جدد الموسم الماضي فقط بعد أن كان على وشك الرحيل لولا تصريح الرئيس لويك فيري الذي هاجم كل الأندية الراغبة في ضمه وكشف أن مسلوب غير قابل للبيع .

بورقعة-ع