مارلون: الاستمرار في برشلونة يزيد طموحي نحو الألقاب

أكد اللاعب البرازيلي الشاب مارلون سانتوس مدافع نادي برشلونة الإسباني أن الاستمرار في نادي كبير مثل البارسا يزيد طموحه نحو الألقاب.

وقال مارلون في تصريحات تنقلها صحيفة سبورت الكتالونية: أنني أسير على الطريق الأفضل ، زوجتي وعائلتي سعداء كثيراً بهذا العقد مع برشلونة.

وتابع: اتمنى أن أفوز بالألقاب مع برشلونة والحصول على مزيد من الفرص مع الفريق الأول ، أنا سعيد للغاية ، وأخطو بدقة حول أهدافي في مسيرتي الكروية.

وكان مارلون معاراً إلى صفوف البلوغرانا من قبل نادي فلومينينزي البرازيلي ولكن كانت أولوية الشراء لبرشلونة وهو ما فعله الأخير وقام بتوقيع عقد حتى عام 2020 مع اللاعب.