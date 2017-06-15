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مجزرة صيفية قد تطيح بكتيبة لاعبين من برشلونة

مجزرة صيفية قد تطيح بكتيبة لاعبين من برشلونة

By admin
15 يونيو، 2017
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كشفت تقارير صحفية عن أن نادي برشلونة الاسباني يستعد لرحيل عدد كبير من لاعبيه خىلال فترة الانتقالات هذا الصيف.

ووفقا لتقارير كتالونية فإن 10 لاعبين على الأقل مرشحين للرحيل عن ملعب كامب نو هذا الصيف على الرغم من أختلاف موقف كل منهم.

وبالنسبة للاعبين الذين أصبح رحيلهم مؤكدا عن البرسا هم الرباعي : دوجلاس بيريرا، توماس فيرمايلين، منير الحدادي وكريستيان تيو، بينما بنسبة كبيرة سيرحل أيضا الثنائي أردا توران وسيرجي سامبر.

من ناحية أخرى هناك غموض بشأن مستقبل الرباعي جيريمي ماثيو، أليكس فيدال، لوكا دين ورافينيا ألكانتارا.

وسيتولى ارنستو فالفيردي تدريب برشلونة ابتداء من الموسم المقبل خلفا للويس إنريكي والذي رحل عن النادي الكتالوني نهاية الموسم الماضي.

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